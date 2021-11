Apoie o 247

247 - O pré-candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, argumenta em mensagem publicada em sua conta no Twitter sobre o genocídio paticado por Jair Bolsonaro.

Em reunião com o diretor-geral da OMS - Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom, durante o encontro de cúpula do G20, Jair Bolsonaro fez ironia com a designação de genocida, com a qual é tratado no Brasil. Haddad explica por que Bolsonaro é chamado de genocida: "Mundo atinge 5mi de mortos por covid. Brasil, com 2,7% da população mundial, responde por 12% dos óbitos: 600mil. Se Bolsonaro fosse apenas mediano, teria salvado 473 mil brasileiros. Por isso, ele é o único chefe de Estado (e milícia) chamado de genocida".

November 1, 2021

