Haddad: “governo ainda vai se debruçar sobre política da Petrobras”

247 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo ainda não definiu qual será a política de preços da Petrobras , mas afirmou que irá se debruçar sobre o assunto para apresentar uma "proposta concreta".

"O Ministério de Minas e Energia não apresentou um desenho claro para que pudéssemos discutir", declarou o ministro ao jornal Folha de São Paulo.

Haddad também enfatizou que qualquer assunto econômico será debatido quando as áreas correlatas tiverem uma proposta formal.

"No caso do saneamento, por exemplo, o Ministério das Cidades apresentou uma proposta. Conversamos com o setor privado, estados, municípios e chegamos a um decreto assinado ontem quarta-feira, dia 5 de março, que foi celebrado como uma coisa positiva para o setor de saneamento, mantendo o comprometimento de universalização para 2033, com uma flexibilidade maior que o decreto anterior", exemplificou o ministro.

