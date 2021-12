Haddad manda votos de Natal para crianças: "em nenhum momento lamentei tanto por elas"

Apoie o 247

247 - O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) mandou votos de Natal para as crianças brasileiras nas redes sociais, nesta sexta-feira, 24. O petista lembrou a situação catastrófica do Brasil, destacando que as crianças estão muito vulneráveis à atual situação do Brasil causada pelo golpe de Estado de 2016 e o governo Jair Bolsonaro.

“Meus melhores votos de Natal para as crianças brasileiras. Em nenhum momento lamentei tanto por elas. Vítimas de violência, abuso, fome e todo tipo de privações. Até vacina lhes negam. Minhas orações e minha disposição de contribuir para pôr fim a esse pesadelo. O Brasil viverá”, escreveu nas redes sociais.

