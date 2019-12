Haddad: Moro deveria pedir para STF negar o habeas corpus de Flávio Bolsonaro

"Moro responsabilizou o Supremo pelo aumento da percepção social de corrupção. Deveria pedir para a Corte negar o Habeas Corpus pedido por Flavio Bolsonaro", afirmou o ex-prefeito Fernando Haddad em meio ao silêncio do ex-juiz da Lava Jato sobre o escândalo das rachadinhas do senador Flávio Bolsonaro edit

247 - O ex-prefeito Fernando Haddad ironizou nesta quinta-feira, 19, o ex-juiz da Lava Jato e ministro da Justiça, Sérgio Moro, diante do escândalo das rachadinhas envolvendo o clã Jair Bolsonaro.

Haddad lembrou que Moro culpou o Supremo Tribunal Federal (STF) pelo aumento perante a população da percepção de corrupção no País por conta do entendimento firmado pela Corte de negar a prisão após condenação em segunda instância (leia mais no Brasil 247).

"Deveria pedir para a Corte negar o Habeas Corpus pedido por Flavio Bolsonaro", disse Haddad pelo Twitter.

Nesta quinta-feira, 19, a defesa de Flávio Bolsonaro ingressou com pedido de habeas corpus no STF, um dia após o Ministério Público do Rio deflagrar operação contra ele, Fabrício Queiroz e outros ex-assessores pela suspeita de ter montado um esquema de "rachadinha" quando Flávio era deputado estadual do Rio.

A prática da chamada "rachadinha" se dá quando um parlamentar exige de servidores comissionados no gabinete a devolução de parte dos salários.