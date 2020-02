Haddad: quem sabe agora Bolsonaro se anima e lê um livro de Paulo Freire

Ex-prefeito de São Paulo ironiza a falta de cultura de Jair Bolsonaro e os erros de português do ministro da Educação depois do título da Águia de Ouro, que homenageou o educador edit

247 - O ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro da Educação Fernando Haddad ironizou a falta de conhecimento e leitura de Jair Bolsonaro e de seu ministro Abraham Weintraub depois do título da Águia de Ouro, escola que homenageou Paulo Freire e que pela primeira vez venceu o Carnaval de São Paulo.

“Quem sabe o Bolsonaro se anima, lê um livro do Paulo Freire e alfabetiza seu ministro. Parabéns Águia de Ouro: campeã do Carnaval 2020 de São Paulo”, postou Haddad no Twitter.

Com o samba enredo “O Poder do Saber – Se saber é poder… Quem sabe faz a hora, não espera acontecer”, a escola lembrou uma das frases mais famosas do educador (“não se pode falar de educação sem amor”) e ainda cantou um “viva Paulo Freire”.

O diretor de alegoria da Águia de Ouro, Sérgio Machado, comemorou: “a única coisa que vai mudar o Brasil é a educação. E nós colocamos isso na avenida. E o público entendeu”.