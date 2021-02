Haddad: “Quem sustenta hoje o Bolsonaro é o PSDB do Doria e é o MDB do Temer"

Ex-prefeito de São Paulo criticou a grande imprensa, que cobra o impeachment do presidente, mas “mantém o apoio à agenda econômica do Guedes” edit

Portal Forum - O ex-prefeito de São Paulo e ex-candidato à presidência, Fernando Haddad (PT), alertou, nesta segunda-feira (1), sobre quem, de fato, representa a base de apoio ao governo federal. Em entrevista à TVT, o petista analisou o atual cenário político nacional.

“Quem sustenta hoje o Bolsonaro é o PSDB do Doria e é o MDB do Temer. São essas duas figuras que sustentam o governo Bolsonaro. Interessa a eles manter o governo Bolsonaro em função da agenda econômica do Guedes”, avalia Haddad.

Em sua opinião, o ministro da Economia, Paulo Guedes, “tem coragem de fazer aquilo que eles próprios tiveram dificuldade de fazer, que é cortar direitos trabalhistas, cortar direitos sociais, massacrar os trabalhadores desse país para aumentar as margens de lucro, porque na ideia deles só aumentando o lucro dos empresários é que o país vai voltar a crescer”.

O conhecimento liberta. Saiba mais