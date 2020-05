Haddad: retomar ofensiva para garantir democracia e direitos

“Nossa tarefa agora é resistir mais uma vez, impedir os retrocessos, recompor o campo progressista, vigiar aqueles que foram eleitos com as bandeiras trabalhistas, combater os neoliberais que estão dilapidando os nossos direitos”, disse Haddad em live das centraisi sindicais edit

247 com informações do site do PT- Em participação na live das centrais sindicais, em celebração ao 1º de Maio no Brasil, Fernando Haddad convocou a união dos trabalhadores e democratas para combater o neoliberalismo e defender a democracia e direitos sociais.

“Nossa tarefa agora é resistir mais uma vez, impedir os retrocessos, recompor o campo progressista, vigiar aqueles que foram eleitos com as bandeiras trabalhistas, combater os neoliberais que estão dilapidando os nossos direitos”, disse o ex-prefeito de São Paulo e candidato a presidência da República pelo PT, em 2018.

Para Haddad, enfrentar essas lutas é condição “para o movimento sindical e social recobrar forças e passar a linha ofensiva e voltar a adquirir os direitos dilapidados e vilipendiados nos últimos quatro anos”.

Haddad destacou que pelo quarto ano consecutivo os governos neoliberais de Temer e Bolsonaro vem atacando todas as conquistas de décadas da classe trabalhadora. São direitos direitos expressos na CLT e na Constituição de 88, que garantiram ao longo da história da classe trabalhadora.





