Haddad sobre candidatura: “No que depender de mim vou fazer todo o esforço para criarmos a frente anti-BolsoDória”

247 - O ex-prefeito Fernando Haddad, em entrevista à TV 247, neste sábado (15), falou sobre a possibilidade de candidatura em 2022 ao governo de São Paulo.

“No que depender de mim vou fazer todo o esforço para criarmos essa frente ante Bolso-Dória”, disse.

Sobre a conjuntura política, Haddad afirma que Jair Bolsonaro é uma espécie de junção de todos os problemas do Brasil.

"Eu sou da tese de que o Bolsonaro não é um raio em céu azul. Bolsonaro é uma espécie de recidiva de vários problemas insepultos da história do Brasil. Uma história marcada pela escravidão, pelo patriarcalismo, pelo patrimonialismo, pelo sexismo, pela misogenia, pelo racismo. Enfim, é uma história trágica do ponto de vista social que se expressa na violência extrema", afirmou Haddad, em entrevista ao programa Forças do Brasil, de Mário Vitor Santos.

"Bolsonaro, de certa maneira, quando se líquida a política e promove a antipolítica se pavimenta aventuras como essa. Mas não é uma aventura saída do nada. É uma aventura saída da nossa história e dialoga com esse cenário de trevas", frisou.

Fernando Haddad enfatiza ainda que “há hoje uma compreensão no país de que temos que virar essa página".

"O custo da aventura Bolsonaro teve consequências enormes pra o país”, destaca ele. E acrescenta: "Diante disso eu espero ardorosamente que ele [Lula] seja o candidato. E acho que seria muito bom para o Brasil viver essa experiência”.

