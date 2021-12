Haddad vence processo contra promotor acusado de levar R$ 1 mi para ignorar propina em estádio

Apoie o 247

Brasil de Fato - O Tribunal de Justiça de São Paulo, em julgamento da 20ª câmara de Direito Privado, entendeu que o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) não deve indenizar o promotor aposentado Marcelo Milani.

O então promotor moveu, em 2018, ação indenizatória contra Fernando Haddad, indicando que teria sido caluniado, difamado e injuriado. O contexto dizia respeito a uma entrevista concedida pelo ex-prefeito para a Revista Piauí em junho de 2017.

Na entrevista, com título "Vivi na pele o que aprendi nos livros", Haddad relata a sua trajetória enquanto ministro da Educação e prefeito da cidade de São Paulo. Em parte da entrevista, faz referência a um episódio em que recebeu a informação de um executivo da Odebrecht sobre uma suposta solicitação de propina do promotor Marcelo Milani para não ajuizar uma ação de improbidade administrativa relacionada à construção do estádio do Corinthians.

Haddad prossegue na entrevista indicando que após ter repassado a informação recebida para a Corregedoria do Ministério Público, passou a sofrer uma atitude persecutória de Marcelo Milani, o qual teria ajuizado diversas ações de improbidade, sem fundamento.

Em sentença proferida pelo juiz de Direito Fábio Fresca, da 4ª vara Cível de Jabaquara/SP, entendeu-se que houve dano moral em razão da entrevista, condenando Fernando Haddad a indenizar o promotor em R$ 200 mil.

