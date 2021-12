Hang elogia Moro nas redes e bolsonaristas criticam: "elogiando esse traíra oportunista"

Luciano Hang foi elogiar postagem de Moro em que ataca Lula e os bolsonaristas não perdoaram. "Que vergonha! Tecer qualquer elogio a esse “ser asqueroso” em pleno cenário eleitoral é no mínimo suspeito!", disse uma internauta edit

247 - O empresário bolsonarista Luciano Hang fez elogios em uma postagem do ex-ministro e juiz considerado suspeito pelo Supremo Tribunal Federal (STF), Sergio Moro (Podemos). A milícia bolsonarista na redes não gostou e o empresário recebeu uma chuva de críticas.

Hang compartilhou um vídeo no Twitter em que Moro ataca o ex-presidente Lula e nega ter destruído a Petrobrás. O dono da Havan parabenizou o ex-juiz “por se posicionar" contra o que chama de "mentiras faladas pelo [ex-presidente] Lula”.

Reportagem do Metrópoles destaca o comentário de internautas na publicação. “Ou você é bolsonarista ou é morista, os dois não dá”, disse uma seguidora. Outro internauta disse: “Tá ficando esclerosado, elogiando esse traíra oportunista?”

Outra seguidora disse "Que vergonha! Tecer qualquer elogio a esse “ser asqueroso” em pleno cenário eleitoral é no mínimo suspeito! Explique isso… Escolheu o lado? O verde e amarelo é só um disfarce? No fundo é vermelho dos Prudentes e Sofisticados com Biografias?

