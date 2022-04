Hang promove ataques contra juiz que negou ação contra Felipe Neto

Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro chegou a se manifestar repudiando os ataques de Luciano Hang contra o juiz Rubens Casara edit

Revista Fórum - O empresário Luciano Hang, dono das Lojas Havan, usou as redes sociais para atacar o juiz Rubens Casara, da 43ª vara Criminal do RJ, e estimular seus seguidores a fazerem o mesmo após o magistrado ter rejeitado uma queixa-crime aberta pelo empresário contra o influenciador digital Felipe Neto.

Hang acusou Casara de ser um juiz militante e parcial. "Como podemos esperar uma decisão isenta de um juiz militante?", questionou no Twitter. "É lamentável o que estão fazendo com o Brasil, onde a militância acontece dentro do Poder Judiciário, lugar que deveria prezar pela Justiça e Igualdade e Imparcialidade. A Justiça, neste caso, não é cega, esteve de olhos abertos o tempo todo", completou.

O bolsonarista envolveu até mesmo a esposa de Casara, a filósofa Márcia Tiburi, no processo. Os comentários de Hang fizeram com que as redes bolsonaristas se mobilizassem para promover ataques contra o juiz.

