Hang tenta justificar acusação de "fonte oculta de recursos" em relatório da Abin que ele diz não existir

247 - O empresário bolsonarista Luciano Hang, dono das lojas Havan, rebateu nesta quarta-feira, 23, a informação de que a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) produziu relatório questionando a lisura de seu patrimônio. Segundo o empresário, a "fonte oculta de recursos" - levantada no relatório do órgão de inteligência - são empréstimos bancários.

Em entrevista na Rede TV!, do apresentador bolsonarista Sikêra Jr, Hang criticou a Folha de S.Paulo por reportagem sobre seu patrimônio.

"Sabe qual é [sic] as minhas fontes ocultas de recursos? Os bancos em que eu pego dinheiro. Agora, Sikêra, a Folha de S.Paulo fica preocupada com o meu crescimento. Eu fico mais preocupado com a Folha de S.Paulo, como é que ela continua em pé, sem o financiamento dos governos?", disse.

"É barato para eles mentir. Pagam pouco. Ou eles têm a certeza que a morosidade da Justiça vai fazer com que valha a pena o crime que eles cometem", continuou.

"Lamentavelmente, [o jornal] botou uma tuia de repórter, é aquele povo estranho, que você já vê, você fica com medo, troca de calçada. Lá vem o repórter. Você: 'É, não, meu irmão, é assalto'. Você vê os caras... sabe aqueles bicho? É os que participa de protesto, quebrando parede, quebrando vidro", respondeu Sikêra Jr.

