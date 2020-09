Heleno ataca indígenas e leva invertida: 'o que lesa nossa pátria é a omissão do governo', diz Apib

A Apib soltou uma dura nota em resposta ao general Heleno. Diz o texto: "além de levianas e mentirosas, as acusações do ministro são irresponsáveis, pois colocam em risco a segurança pessoal dos citados” edit

Brasil de Fato - Nesta sexta (18), o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República, Augusto Heleno, publicou e divulgou por meio de sua conta pessoal no Twitter mensagens acusatórias contra a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib).

Nas mensagens, sem apresentar qualquer prova, Heleno afirma que a Apib “está por trás do defund Bolsonaro”, que tem como objetivos “publicar fake news contra o Brasil; imputar crimes ambientais ao Presidente da República; e apoiar campanhas internacionais de boicote a produtos brasileiros” cometendo “crime de lesa-pátria”.

Aparentemente, as publicações são uma reação às críticas e pressões nacionais e internacionais, cada vez maiores, à política ambiental adotada pelo atual governo brasileiro. O posicionamento também busca apoiar a estratégia utilizada pelo presidente Jair Bolsonaro, pelo vice-presidente Hamilton Mourão e pelo ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles, que tentam transferir culpas e responsabilidades aos opositores, especialmente aos povos indígenas.

Segundo juristas, por não refletirem a realidade e não se sustentarem em nenhuma prova concreta, as mensagens podem ser enquadradas na prática de vários crimes.

A resposta da Apib

“Além de levianas e mentirosas, as acusações do ministro são irresponsáveis, pois colocam em risco a segurança pessoal dos citados”, sustentou a Apib, em nota. Também afirmam que "em vez de atacar indivíduos que trabalham pela proteção do meio ambiente e garantia dos direitos dos povos indígenas, as autoridades deveriam agora cumprir seus juramentos constitucionais e apresentar à nação um plano para enfrentar esses incêndios que afligem o país".

Sonia Guajajara, que preside a Apib, rechaçou a declaração e afirmou que “estudará medidas cabíveis”:

Confira abaixo a íntegra da nota da Apib:

"Enquanto o governo federal assiste passivo aos incêndios criminais que tomaram o país, o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, General Heleno, publicou em suas redes sociais uma grave acusação. Disse que a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) e uma de suas lideranças, Sonia Guajajara, cometeram crime de lesa-pátria.

A Apib rechaça a declaração. E entende que o maior crime que lesa nossa pátria é a omissão do governo diante da destruição de nossos biomas, das áreas protegidas, das queimadas ilegais, da grilagem, do desmatamento e da invasão de nossas terras e do roubo das nossas riquezas.

Às vésperas da Assembleia Geral das Nações Unidas, o mundo todo está testemunhando esse crime -- grande demais para ser ocultado. Em vez de atacar indivíduos que trabalham pela proteção do meio ambiente e garantia dos direitos dos povos indígenas, as autoridades deveriam neste momento cumprir seus juramentos constitucionais e apresentar à nação um plano para enfrentar esses incêndios que afligem o país. E assim proteger, inclusive, a economia e a reputação nacional.

As acusações, além de levianas e mentirosas, são irresponsáveis, pois colocam em risco a segurança pessoal dos citados.

A Apib estudará as medidas cabíveis."