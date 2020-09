Heleno diz que discurso ambientalista visa "prejudicar o Brasil e derrubar o governo Bolsonaro”

Ministro do GSI, general Augusto Heleno, afirmou que as queimadas na Amazônia e no Pantanal possuem causas "naturais" e afirmou que o discurso ambientalista tem como objetivo "prejudicar o Brasil e derrubar o governo Bolsonaro” edit

247 - O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, minimizou os crescimento das queimadas registradas na Amazônia e no Pantanal, além de afirmar que o discurso ambientalista é utilizado por quem prejudicar o Brasil e derrubar o governo Jair Bolsonaro. Declarações de Heleno foram feitas nesta segunda-feira (21), durante audiência virtual organizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), após o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ),afirmar que as queimadas atrapalham o agronegócio no mercado internacional.

“Alardeiam publicamente que nada foi feito pelo governo federal, esse é um dos pontos focais desse problema, não podemos admitir e incentivar que nações, entidades e personalidades estrangeiras, sem passado que lhes dê autoridade moral para nos criticar, tenham sucesso em seu objetivo principal, obviamente oculto mas evidente, que é prejudicar o Brasil e derrubar o governo Bolsonaro”, disse Heleno.

Ainda segundo ele, as causas dos incêndios são “naturais e que “não há comprovação científica de que o aumento de incêndio nas florestas primárias decorra de inação do governo federal. Na verdade, elas têm a ver com fenômenos naturais, cuja ação humana é incapaz de impedir”.

A audiência virtual do STF está inserida no âmbito de uma ação movida pelo PT, PSB, PSOL, e Rede em que o governo é acusado de não tomar providências para o pleno funcionamento do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima.

