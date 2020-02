Heleno faz novo ataque ao Congresso e diz que vazamento de áudio foi "invasão de privacidade"

Ministro do GSI, general Augusto Heleno, usou as redes sociais para afirmar que o vazamento do áudio em que diz que o governo sofre “chantagem” por parte do Congresso foi um "lamentável episódio de invasão de privacidade” e fez um novo ataque ao Legislativo: “se desejam o parlamentarismo, mudem a constituição" edit

247 - O ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno, usou as redes sociais para afirmar que o vazamento do áudio em que diz que o governo sofre “chantagem” por parte do Congresso foi um "lamentável episódio de invasão de privacidade” e fez um novo ataque ao Legislativo: “se desejam o parlamentarismo, mudem a constituição”, postou em meio às críticas contra o acordo que transfere para os parlamentares o controle de parte do orçamento.

Postagem de Heleno veio na esteira de um áudio vazado durante a cerimônia de hasteamento da bandeira, no Palácio do Planalto. Sem saber que a transmissão havia sido iniciada, ele disse aos ministros da Economia e da Secretaria de Governo, Paulo Guedes e Luiz Eduardo Ramos, respectivamente, que governo Jair Bolsonaro estava sendo chantageado pelo Congresso e finalizou com um palavrão: “foda-se”. Em uma reunião, ele defendeu que Bolsonaro convocasse a população para fazer manifestações contra o Congresso.

No Twitter, ele disse que o episódio foi “mais um lamentável episódio de invasão de privacidade, hábito louvado no Brasil, vazou para a imprensa uma conversa que tive com o Dr. Paulo Guedes e o Gen. Ramos”. Ainda segundo ele, “a opinião é de minha inteira responsabilidade e não é fruto de qualquer conversa anterior, seja com o Sr. Presidente da República, com o Min. Paulo Guedes, com o Min. Ramos, ou com qualquer outro ministro”.

Em seguida, ele voltou a criticar o Congresso por “contrariar os preceitos de um regime presidencialista. Se desejam o parlamentarismo, mudem a constituição. Sendo assim, não falarei mais sobre o assunto”.

Confira as postagens de Augusto Heleno sobre o assunto.

