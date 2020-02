Heleno rasgou fantasia da moderação militar, diz Bernardo Mello Franco

O jornalista Bernardo Mello Franco observa que ‘no início do governo Bolsonaro, vendeu-se a tese de que a presença de generais no Planalto serviria para conter os rompantes do capitão”, atuando como uma espécie de “novo Poder Moderador" . “A conversa caiu em descrédito em poucos meses. Agora foi implodida de vez pelo próprio general, que abriu uma nova crise entre o governo e o Congresso”, diz edit

247 - O jornalista Bernardo Mello Franco observa que ‘no início do governo Bolsonaro, vendeu-se a tese de que a presença de generais no Planalto serviria para conter os rompantes do capitão”, atuando como uma espécie de “novo Poder Moderador, segundo expressão adotada pelo ministro Augusto Heleno”. “A conversa caiu em descrédito em poucos meses. Agora foi implodida de vez pelo próprio general, que abriu uma nova crise entre o governo e o Congresso”, diz.

“Sem perceber que estava sendo filmado, Heleno defendeu o enfrentamento com o Legislativo” e “curiosamente, coube a Bolsonaro pedir cautela e pregar a negociação”, ressalta Mello Franco.

“No início do governo, o ministro adotou figurino discreto. Começou a rasgar a fantasia em junho, depois que um sargento da FAB foi preso na Espanha com 39 quilos de cocaína. O caso enfureceu Carlos Bolsonaro, que passou a atacar Heleno nas redes. Ao se juntar aos radicais, o general caiu nas graças do vereador. “Somos todos general Heleno”, tuitou ontem o Zero Dois”, finaliza.