Heleno sofreu pressão para liberar dados das entradas de pastores lobistas no Planalto

O ministro do GSI se reuniu com a CGU e recebeu recados do Congresso edit

247 - O ministro Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI), foi pressionado a divulgar os dados das entradas dos pastores Arilton Moura Correia e Gilmar da Silva Santos, apontados como lobistas no MEC, no Palácio do Planalto.

Após o jornal O Globo divulgar que o GSI havia negado conceder a informação porque isto poderia colocar em risco a vida de Jair Bolsonaro (PL) e de seus familiares, o caso ganhou repercussão.

Na quinta-feira (14), Heleno se reuniu com o ministro Wagner Rosário, da Controladoria-Geral da República, que falou ao general sobre a tendência de o órgão determinar a liberação dos dados. Heleno também recebeu recados vindos do Congresso Nacional.

Para evitar uma nova polêmica em ano eleitoral, o ministro resolveu liberar os dados, mas antes também consultou Bolsonaro.

