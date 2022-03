Helicóptero com Alcolumbre e Góes precisa fazer pouso de segurança

O helicóptero precisou pousar na comunidade de Nova Jerusalém, interior do Amapá, por causa do mau tempo edit

247 - O helicóptero que transportava na tarde deste domingo (27) o senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) e o governador do Amapá, Waldez Góes (PDT), precisou fazer um pouso de segurança na comunidade de Nova Jerusalém, interior do Estado, por causa do mau tempo, informa o Estado de S. Paulo.

Os políticos estão bem e já chegaram em Macapá, capital do Amapá.

“Eu e o senador Davi já estamos em Macapá, estamos bem, foi só um susto. Graças a Deus contamos com o apoio e a solidariedade de todos”, diz o governador em vídeo. “Obrigado pelo carinho e pelas preocupações”, completa o senador.

Olá, gente. Tudo certo, foi só um susto. Agradeço a todos pelo carinho e preocupação. Seguimos firmes na luta. pic.twitter.com/27Uon4IJbs — Waldez Góes (@waldezoficial) March 28, 2022

