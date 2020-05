Heloísa de Carvalho diz que entregou endereço de Olavo ao MP para ajudar Caetano em processo

De acordo com ela, o guru do bolsonarismo teria mentido o próprio endereço para fugir das investigações edit

Revista Fórum - Em entrevista ao Fórum Onze e Meia nesta terça-feira (5), Heloísa de Carvalho, filha do guru do bolsonarismo Olavo de Carvalho, revelou que entregou o endereço do próprio pai ao Ministério Público para beneficiar o cantor Caetano Veloso em um processo contra o guru.

“Esse processo do Caetano eu acompanho desde o início. O processo tinha uns 30 a 40 dias, quando tive o primeiro acesso. Quando li o endereço que tinham colocado do Olavo, falei ‘não, pelo amor de Deus’. Pensei, preciso avisar o Caetano, eu preciso passar o endereço correto, um endereço que ele esconde à sete chaves”, contou a filha do astrólogo.

