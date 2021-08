Henrique Meirelles cobra de Lula respeito ao teto de gastos: “pé no chão”

O ex-ministro da Fazenda criticou as pautas defendidas por economistas do PT, mas ressaltou que é preciso diferenciar Lula e a sigla edit

247 - O ex-ministro da Economia Henrique Meirelles, nome cotado para o posto de vice na chapa encabeçada pelo ex-presidente Lula, afirmou que só não aceitaria um convite “se não tiver condições mínimas para fazer um bom trabalho”.

À Bloomberg, o ex-chefe da Fazenda criticou a posição de economistas do PT que defendem um maior intervencionismo na economia. Ele afirmou que é preciso diferenciar esse posicionamento do pensamento de Lula, mas criticou as propostas para a economia do petista.

“Economistas que se intitulam porta-vozes do PT, não sei se são, fazem declarações preocupantes porque propõem tudo aquilo que não dá certo: despesa pública elevada, [dizem que] gastar dinheiro é bom. Esse discurso é preocupante porque a gente sabe o resultado, que aconteceu no Brasil por décadas. De tempos em tempos tinha uma crise, como ainda acontece em outros países da vizinhança”, disse.

PUBLICIDADE

“É preciso diferenciar o que é o Lula e o que é o PT, que faz essas declarações desencontradas da realidade do país. Quando o Lula fala que quer revogar o teto dos gastos, no mínimo, ele está sendo mal assessorado”, prosseguiu.

Para Meirelles, a campanha de Lula seria fortalecida por uma mensagem “pé no chão”.

“Naquela época, ele [Lula] perdeu três eleições por questões assim. Em 2002, escreveu a Carta ao Povo Brasileiro, dizendo que não era nada daquilo: esqueçam tudo que eu disse porque agora o negócio vai ser pé no chão. E, de fato, foi pelo menos do ponto de vista monetário e fiscal, no primeiro mandato”, disse.

PUBLICIDADE

“E agora? Será que ele vai mudar de novo? Vai escrever outra Carta ao Povo Brasileiro dizendo que aquilo que falou estava errado?”, questionou.

Meirelles foi às redes sociais para esclarecer sua posição. "Minhas declarações ficaram fora de contexto em reportagem da Bloomberg Linea, dando a entender que considero a hipótese de ser vice numa candidatura de Lula em 2022. Isso não existe", disse.

"Quando perguntado como responderia a um novo 'Chama o Meirelles', eu disse: 'Sempre estou pronto a colaborar c/ o país, c/ a população brasileira. O q de fato não faço é decidir por hipótese. Este tipo de gasto de tempo inútil eu não tenho. Trabalho em cima de hipóteses concretas'”, prosseguiu.

PUBLICIDADE

"Quando perguntado sobre o que faria se fosse novamente chamado por Lula, como fui em 2002 para assumir o Banco Central, eu repeti: 'Eu não trabalho sob hipótese. Eu não gasto tempo com isso'”, completou.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE