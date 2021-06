Henrique Meirelles não descarta aliança com Lula visando o Senado por Goiás

247 - O secretário da Fazenda de São Paulo, Henrique Meirelles, não descarta a possibilidade de uma aliança com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva visando sua candidatura ao Senado pelo estado de Goiás. Segundo a coluna Painel, do jornal Folha de S. Paulo, não existem garantias de que Meirelles integre a chapa do governador Ronaldo Caiado (DEM).

Ainda de acordo com a reportagem, o ex-ministro avalia como “prematura” a informação de que poderia ser o vice em uma chapa encabeçada pelo ex-presidente. "Acho que tudo isso é muito prematuro, vai depender, inclusive, da terceira via, do resultado das prévias do PSDB", disse.

"Eu trabalhei com o então presidente Lula por oito anos, no período em que o Brasil cresceu de forma extraordinária. Por outro lado, estou trabalhando muito bem com o governador Doria", justificou. O governador de São Paulo, João Doria, é do PSDB.

Ainda segundo ele, caso Doria vença as prévias da legenda tucana, a terceira via poderá alterar a polarização entre Lula e Jair Bolsonaro. "Se for um candidato forte, por exemplo João Doria, o quadro pode se alterar", afirmou.

