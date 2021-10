Hildegard Angel: 'será que Paulo Marinho está com o celular-bomba do finado Bebianno, que desvenda a fakeada?'

Bolsonaro exigiu que Jovem Pan retirasse André Marinho da entrevista com ele.

Paulo Marinho, pai do rapaz,revidou: "Bolsonaro, vc lembra do Bebbiano? Ele morreu, mas não lhe esqueceu, não lhe esqueceu!"



Será que Paulo está com o celular-bomba do finado, que desvenda a fakeada?

PUBLICIDADE