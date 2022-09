"História abomina traidores", diz presidente do PDT após ex-aliados de Ciro migrarem para Lula

Carlos Lupi criticou pedetistas que aderiram à campanha do voto útil em Lula para derrotar Jair Bolsonaro no primeiro turno das eleições edit

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, publicou um vídeo em que menciona "traidores" e "pressão de companheiros mais frágeis" em alusão a membros do partido que deixaram de apoiar o presidenciável Ciro Gomes para fortalecer a campanha do voto útil no ex-presidente Lula (PT).

Na publicação, Lupi reafirma o apoio a Ciro e defende que o primeiro turno das eleições seja para debater projetos e ideias. Em seguida, o pedetista fez referência aos membros que vão votar em Lula no primeiro turno para derrotar Jair Bolsonaro (PL) : "Agora vem pressão em cima de alguns companheiros mais frágeis, aliás, a maioria ex. Costumo dizer que ex não cria dissidência porque já não é mais, e outros que já estavam de saída."

"A todos eles, boa sorte, sigam seu caminho, nós vamos continuar nossa luta, que não é pelo personalismo, mas pelo povo brasileiro, nossa luta é tocar no sistema financeiro que só Ciro tem coragem de tocar", complementou.

No fim do vídeo, o presidente do PDT citou Leonel Brizola, figura histórica do partido, para mandar recado direto aos ' traidores ': "Eu quero lembrar Brizola (que dizia_: 'a política, a mídia poderosa, os políticos tradicionais adulam e adoram traidores, mas a história os abomina."

As pesquisas presidenciais mostram Lula com chance real de vencer as eleições diante de Jair Bolsonaro já no primeiro turno .

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.