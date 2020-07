"Hoje é um dia de vitória", diz Felipe Neto sobre bolsonaristas perderem as contas no Twitter

"Hoje é um dia de vitória. Diversos perfis do Twitter de agentes de fake-news, ódio e destruição de reputações foram desligados, a pedido do STF", destacou Felipe Neto, que defendeu que a decisão deve ser permanente edit

247 - O youtuber Felipe Neto comemorou nas redes sociais a decisão do ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito das fake news no STF, de determinar ao Twitter que derrube as contas de bolsonaristas como o ex-deputado Roberto Jefferson, o empresário Luciano Hang, a ativista de extrema direita Sara Winter e o blogueiro Allan dos Santos.

"Hoje é um dia de vitória. Diversos perfis do Twitter de agentes de fake-news, ódio e destruição de reputações foram desligados, a pedido do STF", disse Felipe Neto, destacando que a decisão pode ser temporária ou permanente.

Em uma série de tuítes, o youtuber defendeu, no entanto, que deve ser permanente. "Começando por ele, Allan "Terça Livre" dos Santos. O cara que tornou-se um agente do conservadorismo violento, disposto a tudo para "destruir adversários". O cara que acredita que os Beatles foram treinados pela KGB para disseminar o comunismo", argumentou.

E segue: "Quando se trata de derrubar uma conta numa plataforma, não interessa se fulano acredita em "A" ou "B". O que interessa é se infringe as regras da plataforma. O banimento das contas, exigido pelo STF, já deveria ter sido feito pelo próprio Twitter há MUITO TEMPO".

Felipe Neto sustenta que Allan dos Santos, por exemplo, infringe as regras do Twitter há anos. "Discurso de ódio, propagação de desinformação, divulgação de fake-news montada de propósito. O caso é tão grave q ele está sendo investigado pela Polícia Federal e já teve "visitinha" duas vezes para apreensão", acrescentou.

