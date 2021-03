"Hoje eu respeito bem menos o Ciro Gomes", diz Dilma

247 - A ex-presidente Dilma Rousseff (PT), no programa Pauta Brasil, transmitido na TV 247, afirmou que a Lava Jato contaminou o ambiente político nacional, “tanto é assim que o PSDB acha que vai ficar com os despojos do golpe”. “Você contamina o sistema político, eles percebem que podem ter um pouquinho de espaço para ter um grande poder”, afirmou.

“Eles aceitam qualquer coisa. E isso está expresso, inclusive, quando gente que eu respeitava bem mais e hoje respeito bem menos, como Ciro Gomes, vai para Paris durante a eleição contra Bolsonaro”, ressaltou a petista, lembrando que Gomes não fez campanha para Fernando Haddad (PT) derrotar Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais de 2018.

“Tem um quadro de deterioração extrema no Brasil, mas que não aconteceu apenas com a pandemia. Deteriorou naquela época [do golpe de Estado]. Ele vem deteriorada pela omissão, pelo grau de violência que aconteceu no Brasil; quando prenderam o Lula; tínhamos nós todos ali em São Bernardo, mas o resto do Brasil estava silencioso”, ressaltou.

