Homem denuncia irmã por participação em ato golpista: “gostaria que ela fosse presa”

247 - O servidor público Marcelo (nome fictício), de 41 anos, surpreendeu-se quando, no dia 8 de janeiro, recebeu uma chamada de vídeo da irmã, de 49, do saguão de um dos prédios dos Três Poderes, em Brasília. As informações são do portal UOL.

Ela havia viajado de uma cidade na serra gaúcha à capital federal para participar de atos golpistas.

Marcelo e parte da família são alinhados com pautas da esquerda e apoiaram a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No dia seguinte aos atos antidemocráticos, ele decidiu enviar um e-mail ao Ministério da Justiça denunciando a própria irmã.

O e-mail ao qual o UOL teve acesso relatava que a mulher participou de atos de depredação em Brasília. E terminava assim: "registro minha profunda tristeza por realizar denúncia do gênero contra familiar de primeiro grau. Trata-se de minha irmã".

Segundo ele afirma, a mulher não foi detida. Dias depois, Marcelo ainda não se encontrou com a irmã —e ela não sabe que foi denunciada por ele.

