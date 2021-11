Homem dispara contra ex-mulher e atinge criança de 5 anos em Goiás

Apoie o 247

Do Metrópoles – Um homem foi preso na tarde desse sábado (6/11), suspeito de tentar matar a ex-esposa. No entanto, ele teria atingido uma criança de cinco anos. O fato aconteceu no município de Catalão, a cerca de 262 km da capital goiana.

De acordo com informações da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) da Polícia Militar, o suspeito atirou na porta da residência da mulher e, depois, invadiu o local “totalmente descontrolado e agressivo”. Como ela não estava, atirou na criança.

Leia a íntegra no Metrópoles.

