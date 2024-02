Homem filma primeiras ondas do tsunami da Tailândia em 2004 e imagens viralizam

Apoie o 247

247 - Um vídeo publicado em 2013 pelo usuário Julián Hadden tem viralizado nas redes sociais. Na filmagem feita por Julián, é possível ver o comportamento estranho do mar horas antes de a onda gigante invadir a praia de Koh Ngai.

Foram cerca de 230 mil mortos e 1,7 milhão de feridos nesta terrível catástrofe. Julián saiu do local antes da catástrofe ocorrer.

⏯️ Um dos fenômenos mais catastróficos da atualidade, o tsunami que devastou a Tailândia em 2004 deixou cerca de 230 mil mortos. Na ocasião, Julián Hadden curtia um dia de sol na praia de Koh Ngai quando registrou, em vídeo, o movimento das primeiras ondas que geraram o tsunami. pic.twitter.com/wCAHDEq5dU — Metrópoles (@Metropoles) February 16, 2024

