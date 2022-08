Homem mata amigo após discussão sobre quem “faz o melhor churrasco”

Apoie o 247

247 - Um homem de 38 anos foi morto pelo amigo com quem dividia um apartamento, após uma discussão sobre quem era o melhor churrasqueiro, em Anápolis, a 55 km da capital goiana. Fernando Tavares do Nascimento foi morto no domingo (14) com uma facada no peito por defender o título de assar carne melhor, o que contrariou o amigo, de 24 anos.

De acordo com reportagem do Metrópoles , os dois homens eram amigos e passaram o dia ingerindo bebida alcoólica. A faca usada no crime, de acordo com a Polícia Militar, foi a mesma usada no churrasco para cortar a carne que estava sendo assada.

Ainda segundo a PM, o suposto criminoso estava tentando estancar o sangue no momento em que a equipe de policiais chegou ao local.

O suspeito foi autuado por homicídio na Central de Flagrantes da Polícia Civil de Anápolis.

