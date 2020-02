Homem no Tocantins apresenta sintomas de coronavírus

Secretaria de Saúde do Tocantins monitora a situação do paciente. O Ministério da Saúde ainda não classifica o caso como suspeito edit

247 - Segundo a Superintendência de Vigilância em Saúde, um alemão de 33 anos apresenta sintomas compatíveis com o coronavírus, 2019-nCoV, em Porto Nacional, no Tocantins. A Secretaria de Saúde do estado monitora a situação.

O Ministério da Saúde ainda não classifica o mal-estar do paciente como suspeita de coronavírus. A instituição se manifestará na tarde deste sábado (01).