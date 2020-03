Homem obrigado pela Justiça a fazer exame dá positivo para Coronavírus

Homem de 45 anos que foi obrigado pela Justiça a realizar o teste para detectar o coronavírus, deu resultado positivo para a doença. O homem é casado com a primeira paciente de Brasília identificada com a doença e que está internada em estado grave em um hospital do Distrito Federal edit

247 - Um homem de 45 anos que foi obrigado pela Justiça a realizar o teste para detectar o coronavírus deu resultado positivo para a doença. O homem é casado com a primeira paciente de Brasília identificada com a doença. A mulher, de 52 anos, está internada no Hospital Regional da Asa Norte (Hran) e seu quadro clínico é considerado grave devido a uma doença preexistente.

O marido vinha se recusando a realizar os exames para identificação da doença, além de não cumprir as normas de isolamento. Diante disso, a juíza da 8ª Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, Raquel Mundim Moraes Oliveira Barbosa, determinou a realização do teste e a quarentena domiciliar.

“Isso é uma coisa muita clara. O direito individual não pode se sobrepor ao direito coletivo. Nessa situação, o paciente que não quer fazer o exame, ele poderia até individualmente não ter o interesse de saber se tem a doença ou não. O problema é que, se tem a doença e pode contaminar outras pessoas, o serviço de saúde pública precisa saber que ele tem o vírus e é um transmissor. Nesse caso, a decisão judicial está absolutamente correta, e nós pretendemos, na publicação das nossas regras de isolamento e quarentena, prever essa possibilidade”, disse o secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo dos Reis, segundo reportagem do jornal O Globo.