Homem que humilhou e espancou sem-teto é tesoureiro do PSL e será expulso da sigla

A diretoria executiva do PSL em Mato Grosso excluiu de suas fileiras o secretário e tesoureiro do partido no município de Tabaporã Adonias Correa Santana, que agrediu um morador de rua e ainda filmou toda ação

247 - A diretoria executiva do PSL em Mato Grosso excluiu de suas fileiras o secretário e tesoureiro do partido no município de Tabaporã (657km de Cuiabá), Adonias Correa Santana, que agrediu um morador de rua e filmou toda ação. Não contente, o homem ainda postou o vídeo e zombou da vítima nas redes sociais. A informação é do portal Olhar Direto.

Segundo o presidente do partido, Aécio Rodrigues, a medida foi tomada assim que a cúpula tomou conhecimento do ato cometido por Adonias. “Foi excluído no ato”, resumiu.

