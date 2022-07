Homem que matou mãe e bebê é suspeito de assassinar garota de programa

Corpo da vítima foi encontrado em uma área de mata, em 23 de abril, no Vale do Itajaí (SC). Kelber Pereira nega participação no crime edit

Metrópoles - O homem suspeito de assassinar a esposa de 23 anos e o filho do casal, um bebê de três meses, em Blumenau, no Vale do Itajaí, é investigado por morte e ocultação de cadáver de outra mulher em Santa Catarina. A informação foi repassada pela Polícia Civil nessa quarta-feira (27). Kelber Henrique Pereira, de 28 anos, está preso.

Segundo a investigação, uma mulher foi encontrada morta em uma área de mata em Gaspar, no Vale do Itajaí, em 23 de abril. O crime, de acordo com a Polícia Civil, teria sido cometido por Kelber após ter mantido relações sexuais com a vítima, que é garota de programa.

Em depoimento, Kelber negou envolvimento na morte da garota de programa. “Afirmou que ela passou mal e veio a falecer ainda no interior do motel. Em desespero com a situação, já que sua esposa tinha acabado de dar à luz o segundo filho, ele decidiu desfazer do corpo”, informou o texto.

