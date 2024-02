Homem surta, convulsiona e morre durante voo de ministros de Lula à Etiópia

Apoie o 247

247 - Um homem faleceu nesta quinta-feira (15) durante um voo que tinha a presença de ministros do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Eles iam para a Etiópia. O óbito foi confirmado pela Ethiopian Airlines, companhia que operou a viagem, segundo informações publicadas na coluna de Mônica Bergamo.

O passageiro, que não teve a sua identidade revelada, passou mal, teve um surto, gritou e tentou abrir a porta do avião em pleno voo. Após ser contido, entrou em convulsão e morreu.

A viagem teve mais de dez horas de duração. O óbito ocorreu quando a aeronave só havia percorrido metade do trajeto.

Os ministros desembarcaram na Etiópia para acompanhar o presidente Lula em sua viagem pelo continente africano. Na capital etíope, o Brasil participará da cúpula da União Africana.

Estavam embarcados na aeronave os ministros Vinicius Marques de Carvalho (Controladoria-Geral da União), Anielle Franco (Igualdade Racial), Wellington Dias (Desenvolvimento Social) e Silvio Almeida (Direitos Humanos).

