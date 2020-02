Homens são presos em Vitória (ES) suspeitos de estrangular e matar mulher nos EUA

247 - Dois homens foram presos em Vitória, suspeitos de matar uma mulher nos EUA. Thiago Philipe Souza Bragança e Walderson Junior da Silva admitiram o assassinato de Ana Paula Feitosa dos Santos Braga, de 24 anos.

A reportagem do portal G1 destaca que "Ana Paula morava em Los Angeles e estava desaparecida desde o começo do mês. Para a Polícia Federal, Thiago e Walderson mataram a jovem estrangulada com um fio de energia. Depois, enrolaram corpo em um colchonete e colocaram no porta-malas do carro dela."

A matéria ainda informa que "vídeos também mostram que, após o assassinato, eles zombaram da vítima e chegaram a gravar um vídeo mostrando o celular dela. "Eu matei ela e ainda estou com o telefone da mulher, né", disse um deles, no vídeo."