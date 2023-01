"Hora de impor rigor da lei e prender todos criminosos imediatamente", diz Zeca Dirceu sobre caos golpista em Brasília

Deputado defendeu que estados vizinhos do DF apoiem as forças de segurança que atuam para conter a tentativa de golpe edit

247 - O deputado federal Zeca Dirceu, futuro líder do PT na Câmara, defendeu que estados vizinhos do DF apoiem as forças de segurança que atuam para conter a tentativa de golpe bolsonarista em Brasília, afirmando ser urgente que as tropas imponham com rigor a lei, prendendo criminosos.

Tardiamente governador do DF exonera Anderson Torres, secretário de segurança e Bolsonarista raiz.



Defendo reforço na reação do efectivo policial, apoio dos estados vizinhos e governo federal.



Hora de impor rigor da lei, prender todos criminosos imediatamente. January 8, 2023

Em nota, o Fórum Nacional dos Governadores colocou-se à disposição para o envio de forças militares "destinadas a apoiar a situação de normalidade nacional".

