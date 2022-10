Horas antes de ir votar, Bolsonaro divulga nas redes mensagem de submissão a Trump

Na noite de sábado, ocupante do Palácio do Planalto se disse orgulhoso por ter o apoio de um dos chefes da direita internacional edit

247 - Jair Bolsonaro (PL) publicou na noite deste sábado (29) um vídeo no Twitter em que Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, declara apoio à sua reeleição.

Demonstrando mais uma vez submissão ao ex-presidente da superpotência imperialista norte-americana e submissão ao seu papel de um dos líderes da direita mundial, Bolsonaro agradeceu no Twitter e se disse orgulhoso pelo apoio de Trump.

"Meu obrigado a Donald Trump pelo apoio! Sinto orgulho por ver que nosso trabalho por um Brasil mais seguro e mais livre é respeitado no mundo todo e que, hoje, contamos com o apoio de nações democráticas e não de ditaduras socialistas como no passado. Que a liberdade prevaleça", escreveu o candidato da extrema-direita brasileira.

- Meu obrigado a Donald Trump pelo apoio! Sinto orgulho por ver que nosso trabalho por um Brasil mais seguro e mais livre é respeitado no mundo todo e que, hoje, contamos com o apoio de nações democráticas e não de ditaduras socialistas como no passado. Que a liberdade prevaleça! pic.twitter.com/EnI0VYEk7x — Jair M. Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@jairbolsonaro) October 30, 2022

