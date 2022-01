Horas antes de prestar depoimento à PF, Bolsonaro fala em 'interferências no Executivo'

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro afirmou, nesta sexta-feira (22), que o Poder Executivo foi alvo de “interferências” ao longo do ano passado. "[Em 2021] enfrentamos também outras atribulações. Interferências no Executivo, as mais variadas possíveis”, disse durante cerimônia no Palácio do Planalto. A afirmação foi feita poucas horas antes do término do prazo para que ele preste depoimento à Polícia Federal (PF) no âmbito do inquérito que apura o vazamento de um inquérito sigiloso do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) durante uma live feita pelo ex-capitão.

Bolsonaro disse, ainda, que apesar das “interferências” sempre respeitou o jogo democrático. “Sempre, da nossa parte, jogando com aquilo que nós temos e aquilo que nós juramos respeitar por ocasião da nossa posse, a nossa Constituição", afirmou ele, de acordo com a Folha de S. Paulo.

Embora não tenha citado nomes, as declarações de Bolsonaro são dirigidas ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que nesta quinta-feira (27), determinou que ele depusesse no âmbito da investigação acerca do vazamento dos dados do TSE. Como ele não indicou local, dia e horário dentro do prazo para ser ouvido pelos policiais, ele terá que comparecer na PF às 14h.

Caso não compareça ao depoimento, Bolsonaro estará descumprindo uma ordem judicial e competirá a Moraes definir medidas judiciais que serão adotadas.

No twitter, a jornalista Bela Megale, de O Globo, afirmou que Bolsonaro teria dito a pessoas próximas que “Moraes estaria o perseguindo e que teve a intenção de humilhá-lo”, e que o ministro estaria dando a ele um “tratamento que nunca deu nem a traficante de drogas”.

