Hospitais privados só tem medicamentos para mais três dias

Grande parte das unidades hospitalares particulares do país só tem estoque para mais três ou quatro dias de medicamentos usados no atendimento de pacientes da Covid-19 edit

247 - Associação Nacional de Hospitais Privados (Anahp) afirmou nesta quinta-feira (25) , os estoques de medicamentos usados no atendimento de pacientes da covid-19 são suficientes para mais três ou quatro dias e que estarão empenhados agora em sua importação.

Por sua vez, a Federação Brasileira de Hospitais (FBH) manifestou preocupação com o quadro. Ambas as entidades têm alertado para o colapso do sistema de saúde e cobram providências do governo federal diante da explosão de internações pela Covid-19.

A Anahp, que agrega unidades de referência, como o Albert Einstein e o Sírio-Libanês, cita em comunicado o risco de "muitos hospitais privados perderem, em prazo de três a quatro dias, as condições de atendimento à covid-19", informa O Estado de S.Paulo.

A Anahp adverte que o tempo mínimo necessário para que os produtos cheguem ao Brasil exige a colaboração do Ministério da Saúde para uma urgente distribuição de estoques.

Os suprimentos que estão sendo importados só chegarão ao país em 20 dias.





