Huck se coloca como candidato com a plataforma mais ridícula da história

Fórum com 247 - O apresentador e presidenciável Luciano Huck afirmou, em encontro com políticos da velha guarda, nesta segunda (20), em evento na Associação Comercial de São Paulo, que não é showman e não tem "barriga tanquinho".

“Não tenho barriga tanquinho, não sei tocar um instrumento, nunca fui galã da Malhação e não sou bom com humor. Mas tenho real interesse na vida das pessoas”, disse Huck segundo a coluna Painel, da Folha de S.Paulo.

Estava presentes ao encontro políticos de direita, que apoiaram o golpe contra Dilma Roussef e a eleição de Jair Bolsonaro coo Heráclito Fortes, José Carlos Aleluia, Benito Gama e Roberto Brant, além de Jorge Bornhausen, que conversa muito com o apresentador.

Embora diga que não tem intenção de se candidatar à Presidência da República em 2022, Huck não sai de cena. Na semana passa, o apresentador partiu para o proselitismo político e pegou carona na discussão da manutenção do auxílio emergencial.

Em tom de defensor do povo, Huck citou o aumento da fome no país e a importância da medida, apontada como fonte do recente aumento da popularidade do presidente Jair Bolsonaro, em publicação nas redes sociais.

“Triste um país como o nosso ainda ter gente passando fome. Segundo o @ibgecomunica, há 2 anos, 10,3mi de brasileiros passavam fome. Famílias q entraram na pandemia já s/ comida nos pratos. Respiraram aliviadas c/ o auxílio emergencial, q agora começa a sair de cena. Preocupante”, escreveu o apresentador da TV Globo.