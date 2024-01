Human Rights Watch cobra mais medidas do governo Lula contra violência policial

Embora as polícias sejam de responsabilidade dos estados, a ONG de direitos humanos pede mais ações do governo federal para conter o aumento da letalidade policial no Brasil edit

247 - A organização internacional de direitos humanos Human Rights Watch (HRW) cobrou mais medidas do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para combater a letalidade policial, que aumentou em vários estados no primeiro semestre do ano passado, afetando, conforme o relatório, "desproporcionalmente" as pessoas negras.

"Embora tenha criado um novo Ministério da Igualdade Racial, o governo Lula não tomou medidas contundentes para enfrentar a violência policial", diz o relatório, citado pelo portal UOL.

A HRW também pede que a Procuradoria-Geral da República "melhore o controle externo da polícia e exija que promotores liderem investigações sobre abusos policiais, em vez de deixar a polícia investigar a si mesma".

