Humberto Costa cobra que PGR investigue PL, de Bolsonaro e Valdemar, por financiar esquema golpista

247 - O senador Humberto Costa (PT-PE) enviou, nesta quinta-feira (8), um pedido formal ao procurador-geral da República, Paulo Gonet, exigindo a abertura de um inquérito para investigar o Partido Liberal (PL) por financiamento do esquema golpista denunciado pela operação Tempus Veritatis da Polícia Federal (PF), envolvendo Jair Bolsonaro e o núcleo duro do bolsonarismo, como ex-ministros, ex-assessores, militares e comunicadores.

No documento enviado à PGR, noticiado em primeira mão pela jornalista Juliana Lopes da CNN Brasil, o parlamentar petista destaca a urgência de uma investigação sobre o possível uso indevido do fundo partidário pelo PL. Nas eleições de 2022, o partido recebeu uma quantia significativa, cerca de R$ 268 milhões, destinados ao financiamento de campanhas. Costa ressalta a necessidade de uma análise minuciosa das contas do partido, alegando que tais recursos podem ter sido desviados para custear e financiar atividades antidemocráticas, com o objetivo de anular o resultado das eleições presidenciais.

Além das questões financeiras, a Polícia Federal também apontou o uso indevido da estrutura do partido para planejar um golpe, com o intuito de reverter a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo informações divulgadas pelo órgão, a sede do PL foi identificada como o "QG do Golpe", sendo utilizada como núcleo para assessoramento e elaboração de estratégias golpistas.

O pedido feito pelo senador Humberto Costa à Procuradoria-Geral da República também inclui a defesa da cassação do registro do partido, caso as investigações confirmem as irregularidades apontadas.

A gravidade da situação ganha contornos ainda mais alarmantes com a descoberta, pela Polícia Federal, de um documento dentro da sede do PL em Brasília (DF), que defende a decretação de um estado de sítio e a implementação de uma Garantia da Lei e da Ordem (GLO) no país. O partido, liderado por Valdemar Costa Neto, também é associado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O discurso contido no documento encontrado dentro da sala de Bolsonaro defende a ruptura do Estado Democrático de Direito, utilizando expressões frequentemente utilizadas pelo ex-presidente em seus atos e discursos públicos.

