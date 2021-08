Humberto Costa: é preciso dar um basta nos arroubos golpistas

Por Denise Assis, para o 247 - Durante toda a semana, o cantor sertanejo Sérgio Reis, que dialoga há muitos anos com o setor de carga pesada através de um programa de rádio, o “Brasil Caminhoneiro", que ele transformou em portal com o mesmo nome, tratou de alastrar pelo Twitter, ameaças golpistas. No dia de hoje, Reis subiu o tom e, por áudio, relata a uma interlocutora um almoço que teve com o presidente Jair Bolsonaro e os três comandantes militares, além de lideranças dos caminhoneiros e do agronegócio.

Segundo o sertanejo, os mais de 40 integrantes de uma comitiva que se deslocou até Brasília “bancada” pelos empresários do ramo da soja - que ele classifica “dos grandes do Brasil” -, têm poderes para “parar o país”. E detalha: “vai parar tudo. De Norte a Sul, de Leste a Oeste”. O plano descrito por Sérgio Reis inclui a entrega de um documento ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco – que já teria aceitado recebê-lo na próxima semana –, em que ele e lideranças do setor de cargas dão-lhe um ultimato. Ou aceita a implantação do voto impresso e a derrubada de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, ou os plantadores de soja vão trancar as estradas com colheitadeiras. “Só bombeiros, ambulâncias e emergências”, segundo o seu “alerta” irão trafegar.

O áudio, com tom de quem desfruta de poderes para tal articulação, foi ouvido pelo senador Humberto Costa (PT-PE), a pedido do 247. A reação de Costa foi de prudência, mas também de quem atesta que Bolsonaro está em desespero, tentando de tudo para se segurar no poder. Reunido com a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, Costa considera que é preciso “parar esses arroubos, essas bravatas”. E revelou que Gleisi estuda providências legais e cabíveis neste caso, a fim de dar um basta nas ameaças golpistas.

“Eu entendo que essas ameaças devem ser tratadas com a máxima seriedade. É uma ameaça golpista muito sólida. Nós sabemos que Bolsonaro vem perdendo progressivamente o apoio que tem na sociedade e ao mesmo tempo vai radicalizando esses nichos da extrema direita, para tomarem atitudes cada vez mais duras contra a democracia. Então eu entendo que a sociedade, os partidos políticos, nós do PT vamos fazer isto, precisam demandar ao Supremo Tribunal Federal e ao próprio Congresso Nacional, posições muito firmes contra esse tipo de iniciativas. E eu tenho certeza de que isto vai acontecer e vamos impedir a propagação desses discursos de ódio e a possibilidade desses discursos de ódio se transformarem em ações concretas”.

No meio da tarde, o plano de Sérgio Reis foi desmentido por Associações dos caminhoneiros. De acordo com o site Uol, o presidente do Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Carga, Plínio Dias, declarou: “Sérgio Reis não representa nem os artistas, quanto mais os caminhoneiros”.

É preciso frisar, no entanto, que o senador Humberto Costa se pronunciou com relação ao discurso de ódio feito por Reis, que está presente à farta, nas redes sociais. Sérgio incita o povo de modo geral contra o Senado e o STF, caracterizando crime.

