Humberto Martins, presidente do STJ, está com Covid

247 - O presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Humberto Martins, testou positivo para Covid-19. Ele apresentou sintomas leves da doença.

Martins foi um dos maiores defensores da volta às sessões presenciais no STJ a partir de fevereiro. A retomada dos julgamentos presenciais foi decidida no fim do ano passado pelo pleno do STJ por unanimidade.

