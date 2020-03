Ibama coloca assessor da ANP para licenciamento ambiental de processos do setor de petróleo

Departamento de licenciamento ambiental do setor de petróleo será comandado pelo servidor Alex Garcia de Almeida, ligado à diretoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Na prática, Garcia responderá pelo licenciamento ambiental dos projetos dos quais tinha a obrigação de fiscalizar quando estava na ANP edit

247 - O presidente do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Eduardo Fortunato Bim, escolheu para comandar o departamento de licenciamento ambiental do setor de petróleo o servidor Alex Garcia de Almeida, ligado à diretoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Na prática, Garcia responderá pelo licenciamento ambiental dos projetos dos quais tinha a obrigação de fiscalizar quando estava na ANP.

A nomeação do servidor para o cargo de coordenador-geral de Licenciamento Ambiental de Empreendimentos Marinhos e Costeiros do Ibama foi publicada nesta quinta-feira (5) no Diário Oficial da União (DOU). Ele substitui Antonio Celso Junqueira Borges, funcionário de carreira do Ibama e que estava à frente do departamento há cerca de dois anos.