IBGE cancela processo seletivo para o Censo 2022

Metrópoles - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) anunciou, nesta segunda-feira (18/10), que está cancelado o processo seletivo para a contratação de recenseadores e agentes censitários para o Censo Demográfico de 2022.

De acordo com o órgão, o contrato com a empresa que seria organizadora do processo, a Cebraspe, se encerrou e não será prorrogado.

Em nota, o IBGE explicou que vai disponibilizar em seus canais de comunicação o caminho para a devolução das taxas de inscrição já efetuadas.

Enquanto isso, o órgão continua buscando uma nova empresa para organizar o processo seletivo.

