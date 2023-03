IBGE conclui censo e identifica mais de 31 mil pessoas vivendo na Terra Indígena Ianomâmi

Apoie o 247

247 - O Ministério do Planejamento e Orçamento informou nesta sexta-feira (31) que finalizou a coleta de dados para o Censo Demográfico na Terra Indígena Yanomami. Embora os detalhes completos ainda estejam em processamento, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) o número total de pessoas vivendo nas áreas Yanomami é de mais de 31 mil.

Com uma duração total de 23 dias, a operação contou com uma força-tarefa do governo federal para garantir que o maior número possível de indígenas Yanomami fosse incluído no censo demográfico.

De acordo com reportagem do G1, a coleta de dados foi finalizada na quinta-feira (30) e hoje os supervisores e recenseadores do IBGE deixarão a base de Surucucu, mantida pelas Forças Armadas.

Os dados revelam que foram escolhidos 16.560 Yanomami em aldeias dentro do território de Roraima e outros 10.294 em aldeias localizadas no Amazonas.

