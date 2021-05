IBGE encaminha ofício à AGU pedindo ajuda para liberação de verba para o Censo

O IBGE encaminhou, nesta semana, um ofício à Advocacia Geral da União (AGU) pedindo ajuda para que o governo federal libere os recursos necessários para a realização do Censo no ano que vem, ordenado pelo STF edit

247 - O Instituto Brasileiro de Estatística e Geografia (IBGE) encaminhou, nesta semana, um ofício à Advocacia Geral da União (AGU) pedindo ajuda para que o governo federal libere os recursos necessários para a realização do Censo no ano que vem, informou o jornal O Globo.

Com a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) na semana passada, que determinou que o governo tomasse as medidas necessárias para a realização da pesquisa em 2022, o IBGE voltou aos trabalhos para realizar o Censo Demográfico de 2022.

O IBGE informou que prepara um plano para cumprimento da decisão judicial do STF, que conta com as demandas de recursos a serem repassados a ele ainda em 2021 para que o Censo ocorra no ano que vem.

"Após a elaboração do plano de trabalho, serão retomadas reuniões com as áreas técnica, consultiva e operacional, que vão definir as melhores condições e o período adequado para realização do Censo em 2022", disse o IBGE em nota no início da semana.

O governo Jair Bolsonaro se prepara para realizar o Censo Demográfico em 2022, anunciou o secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Bruno Funchal, nesta sexta-feira, 21.

Suspensão do Censo de 2021

Em 2021, pelo segundo ano seguido, o governo Bolsonaro não realizou o Censo Demográfico. O governo justificou que o Orçamento de 2021 não reservava recursos para o censo, o que levou ao cancelamento da pesquisa.

Por lei, o censo deve ser realizado a cada dez anos. O último ocorreu em 2010, portanto, seria necessário realizar o Censo Demográfico de 2020 - o que foi cancelado, com o governo argumentando em relação à pandemia da Covid-19.

A tática de adiar o censo tem sido adotada por governos de extrema-direita ao redor do mundo.

