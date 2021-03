IBGE: Pará é o estado que mais desmata e mais expande áreas de pastagem com manejo

No restante do Brasil, observa-se a expansão do pasto sobre a mata nativa e os mosaicos florestais edit

247 - Entre 2000 e 2018, o Pará foi o estado que mais desmatou, mostra a última edição do Monitoramento da Cobertura e Uso da Terra no Brasil, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgada nesta quarta-feira (17).

Foi registrada uma diminuição da mata compreendendo 11.5% de seu território. Também foi o estado que registrou o maior aumento absoluto de área de pastagem com manejo.

"Nos Estados do Norte observa-se a interiorização da ocupação do território e o forte crescimento de áreas de pastagem com manejo sobre áreas de vegetação florestal. Em alguns Estados, nota-se também a marcante expansão de áreas destinadas ao cultivo agrícola", avaliam os pesquisadores.

"A Região Centro-Oeste foi caracterizada primeiramente pela expansão de áreas de pastagem com manejo sobre áreas de vegetação florestal e vegetação campestre. Em um segundo momento, a partir de 2012, o avanço das áreas agrícolas e da silvicultura sobre as pastagens, tornando-se um dos processos de transformação do território mais representativo da região".

No Nordeste, ocorre a expansão de "mosaicos campestres", estabelecimentos rurais de pequeno porte com diversos usos. Bahia, Piauí e Maranhão são responsáveis por 91,7% do aumento das regiões agrícolas na região.

No Sudeste, a dinâmica é de avanço de cultivos agrícolas em mosaicos florestais. São Paulo contabilizou aumento de sua área agrícola de 28,1% (22.290 km²).

No Sul, em Santa Catarina e no Paraná, um avanço semelhante ocorreu principalmente sobre territórios ocupados por mosaicos florestais e, no Rio Grande do Sul, sobre a vegetação campestre.

