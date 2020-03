ICMBio cancela multa ambiental de Gilson Machado, presidente da Embratur

Infração datava de 2016, quando agentes do próprio instituto flagraram estruturas irregulares em área de preservação edit

Metrópoles - O Instituto Chico Mendes de Biodiversidade ( ICMBio ) de Pernambuco cancelou multa de R$ 3,5 mil aplicada ao presidente do Instituto Brasileiro de Turismo ( Embratur) , Gilson Machado, pela instalação ilegal de bangalôs em área de preservação ambiental. A informação é do jornal O Estado de S.Paulo .

Machado foi multado por agentes do próprio ICMBio em abril de 2016 pelas estruturas irregulares na Costa dos Corais, área de proteção do nordeste brasileiro que chega ao litoral sul pernambucano. A ação foi toda registrada e os bangalôs, destruídos. O presidente da Embratur chegou a recorrer, mas não conseguiu contestar as imagens anexadas ao processo.

